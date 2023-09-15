كوريا الجنوبية تلمح لاحتمال فرض عقوبات أحادية على روسيا قمة بوتين وكيم

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 11:13 ص

ألمح وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين اليوم /الجمعة/ إلى أن بلاده قد تفرض عقوبات أحادية على موسكو في ظل القمة التي عقدت مؤخرا بين روسيا وكوريا الشمالية، التي أثارت مخاوف حول التعاون العسكري بين البلدين.

وقال جين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/- إن توصل كوريا الشمالية إلى أي اتفاق يتعلق بتجارة الأسلحة مع روسيا من خلال قمتهما سيكون تهديدا خطيرا للغاية للأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وردا على سؤال عما إذا كانت سول تراجع العقوبات الأحادية الجانب ضد كل من كوريا الشمالية وروسيا، قال "نراجع جميع الإجراءات الممكنة".

وفرضت كوريا الجنوبية الكثير من العقوبات الأحادية على كوريا الشمالية بسبب الأنشطة النووية والصاروخية والإلكترونية غير المشروعة، لكنها شاركت فقط في العقوبات الدولية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.