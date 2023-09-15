السفير الروسي في ليبيا: بوتين وجه وزارة الطوارئ بإرسال طائرات إغاثة لمتضرري الفيضانات

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 10:57 ص

أعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أجانين، اليوم /الجمعة/ إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

وقال أجانين -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/-: "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخيام وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".

وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا مطلع الأسبوع ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.