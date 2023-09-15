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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تشن 14 غارة جوية على وحدات أوكرانية في منطقة كوبيانسك

كوبيانسك
كوبيانسك
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قال سيرجي زيبينسكي المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، إن أطقم المروحيات الهجومية والطائرات المقاتلة الروسية شنت 14 غارة جوية على تجمع للقوى البشرية والمعدات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي "نفذت أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية Ka-52 وMi-28 والطيران الهجومي 14 ضربة صاروخية على حشد من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية الآلية الأوكرانية الـ14 والـ32 ووحدات الدفاع الإقليمية بالقرب من سينكوفكا وبتروبافلوفكا وكوتلياروفكا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووفقا للعسكري الروسي، دمرت مدفعية المجموعة القتالية وحدتين مدفعية من طراز إم 109 و2إس1 جفوزديكا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر إم 777، بالقرب من ريفوتشي وبيشانوي ومالايا شافوكوفكا.

وفي سياق متصل، قال زيبينسكي، إن الجنود الروس أحبطوا محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لتناوب قواتهم على خط المواجهة بالقرب من دفوريشنايا في منطقة خاركوف.

وأضاف المتحدث أن وحدات المشاة الآلية، بمساعدة الطيران والمدفعية، صدت هجوما شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 32 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كوفاليوفكا.

المقاتلة الروسية المروحيات الهجومية روسيا كوبيانسك
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