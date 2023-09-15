وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم هندوراس في تعزيز النمو الاقتصادي والديمقراطية

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 10:11 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على دعم بلاده لهندوراس في تعزيز النمو الاقتصادي الديمقراطية.

وفي بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية بمناسبة الذكرى 202 لاستقلال هندوراس قال بلينكن "يسعدني أن أتمنى لشعب هندوراس احتفالا بهيجا بالذكرى الـ 202 لاستقلالهم في 15 سبتمبر"، مضيفا أنه تربط هندوراس والولايات المتحدة علاقة عميقة ودائمة وروابط ثقافية وعائلية قوية".

وتابع "ستواصل الولايات المتحدة دعم هندوراس في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ومكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود الوطنية".

وأعرب عن تطلع بلاده إلى استمرار الشراكة بين البلدين، مهنئا جميع الهندوراسيين بهذه المناسبة المهمة.