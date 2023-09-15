أخطاء تؤدي لظهور "شيخوخة البشرة".. تعرف عليها

تشكل العادات اليومية الخاطئة حالة من الخطر على شباب البشرة وتؤدي إلى ظهور التجاعيد على الوجه، وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية كان قد شارك طبيب الجلدية ديف باتيل بعض من هذه الحالات التي يجب الابتعاد عنها .

أهم تلك العادات هو الاستحمام بالماء شديد السخونة لا شيء أكثر راحة من الاستحمام بالماء الساخن في نهاية اليوم أو عندما يكون الطقس باردا إلا أن ذلك سيدمر البشرة على المدى الطويل فالماء الساخن يمكن أن يسبب التهابا في سطح الجلد، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة وبالتالي ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل مبالغ فيه ويفضل ان يكون ماء الاستحمام فاترا لضمان عدم تجريد البشرة من الزيوت الضرورية للحفاظ على نعومتها.

والإفراط في التطهير فامن المهم بالتأكيد غسل المكياج وكريم الشمس والأوساخ عن الوجه في نهاية اليوم لكن التنظيف أكثر من مرتين في اليوم يقضي على الزيوت التي تبقي البشرة رطبة ونضرة وتجنب التنظيف أكثر من مرتين في اليوم واستخدام الماء الفاتر.

نسيان معدات الوقاية من أشعة الشمس النظارات الشمسية تلعب دورا في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية وإن عدم ارتدائها في يوم مشمس يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ظهور التجاعيد والبقع وفقدان مرونة الجلد بمرور الوقت.

والتحديق في الهاتف فقضاء وقت طويل على شاشات الهواتف مع انحناء رؤوسنا للأسفل وإمالة أعناقنا للأمام، يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تعرف باسم الرقبة التقنية.

بالإضافة إلى التسبب في إجهاد العضلات وهياكل الأنسجة في العمود الفقري العنقي، فإن الانحناء المستمر للرقبة يمكن أن يتسبب في تجعد الجلد وطيه بشكل متكرر.

والنوم على الجنب من المحتمل أن يكون وجهك مضغوطاً على الوسادة مما قد يساهم في ترهل الجلد بما أننا نقضي ثلث حياتنا نائمين يمكن لهذه الوضعية أن تتسبب بالتجاعيد مع مرور الوقت .