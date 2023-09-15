وفاة والد الفنان محمد مهران

أعلن الفنان محمد مهران، وفاة والده جمال محمود مهران، صباح اليوم الجمعة.

ونشر الفنان محمد مهران، على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "توفى إلى رحمة الله والدى جمال محمود مهران".

وتابع مهران: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى ٥٧٣٥٧ بعد صلاة المغرب، داعيا الله بالرحمة والمغفرة".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد مهران، مشاركته في مسلسل "في كل أسبوع حكاية" في "حكاية ملك وكتابة" والذي عرض هذا العام.

وشارك في بطولة الحكاية الفنانين: أسامة أسعد، وناهد السباعي، وجمال يوسف، وسلوى محمد علي، وأحمد يونس، ومن إخراج روجينا بسالي.

"في كل أسبوع حكاية" مسلسل مكون من 6 حكايات، تنقسم كل حكاية إلى 5 حلقات، وتدور أحداث الحلقات حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي، ومع نهاية كل حكاية تجمع الصدفة شخصيات الحكاية المنتهية بالحكاية الجديدة.

يسبقه مشاركة في مسلسل "المداح 3"، "أسطورة العشق" والذي عرض في الموسم الرمضاني السابق 2023، ومن بطولة الفنانين: حمادة هلال، وهبة مجدي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد ماهر، وخالد سرحان، ومحمد رياض، وحنان سليمان، وسلمى أبوضيف، وعفاف رشاد، ومحمد مهران، وهلا السعيد، وصبحي خليل، ولوسي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.