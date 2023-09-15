مصادر لـ"إيه بي سي": زيارة متوقعة للرئيس الأوكراني لواشنطن الأسبوع المقبل

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 09:34 ص

توقعت مصادر أن يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة العاصمة الأمريكية (واشنطن) الأسبوع المقبل عقب حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت المصادر - في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه على الرغم من أن الترتيبات الخاصة بالزيارة لم تنتهِ بعد، إلا أنه من المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع عدد من المشرعين كما من الممكن أن يزور الكابيتول هيل والبيت الأبيض.

وكان زيلينسكي قد التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في شهر ديسمبر الماضي، كما ألقى كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس.