الصحة العالمية: هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية في ليبيا

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 09:15 ص

قال "ريك برينان" مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل للغاية في العديد من المناطق بليبيا بما في ذلك مدينة "درنة" الأكثر تضررا جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات الناجمة عنها.

وأضاف برينان - في تصريح خاص أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن العديد من المنشآت الطبية لم تكن تعمل بشكل جيد حتى قبل العاصفة، حيث إن نسبة كبيرة من هذه المنشآت كانت تعاني بالفعل من سوء التجهيز ونقص الموظفين، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت في وضع يسمح لها بقيادة الجهود التعاونية لوكالات الإغاثة الأخرى، إلا أن ذلك تأخر بسبب وجود حكومتين ليبيتين في الغرب والشرق.

وأشار برينان إلى أن هناك مشكلات تتعلق بالحصول على تصريح من الحكومة من أجل توصيل المساعدات إلى المناطق التي في حاجة إليها، قائلا إن "معظم الاستجابة المبكرة لأي أزمة كبيرة مثل هذه تكون من جانب المجتمع المحلي.. ولكن نحن.. المجتمع الدولي، نحتاج إلى الوقوف خلفهم وتقديم الدعم على نطاق واسع بما يتناسب مع هذه الاحتياجات الهائلة".