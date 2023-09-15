"وُلد الهدى فالكائنات ضياءُ".. بداية الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف غدا.. والليلة الكبيرة 27 سبتمبر المقبل

كانت الإنسانية الحائرة على موعد مع منقذها الذى قيضه الله تعالى لها؛ ليخرجها من التردي والانحراف الشديد الذي أصابها حتى تنعم من جديد بنور الوحى الذى تخلت عنه لسنوات فتهتدى من الضلالة وتسترد نقاء الفطرة التى دنستها الممارسات الفاسدة.



وكان ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم إيذانًا ببزوغ نجم محاسن الأخلاق من جديد لإصلاح التشوه الذى اعتور البشر، ولم لا وقد كان هذا الحادث الجلل مسبوقًا بدعوات صالحة، وبشارات عَطِرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبى إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام.



وادَّخر الله هذا النور ليسعد به البشرية فى اللحظة ذاتها التى أطبق الظلام على جنبات الأرض وصار الناس فى حال مزرية صورها شوقى بقوله:



أَتَيـتَ وَالنـاسُ فَوضـــى لا تَمُـرُّ بِهِـم***إِلا عَلـــــى صَنَـمٍ قَـد هـامَ فـى صَنَـمِ

وَالأَرضُ مَملــوءَةٌ جَــوراً مُسَـخَّـرَةٌ***لِكُــــــلِّ طاغِيَـةٍ فـى الخَـلــقِ مُحتَـكِـمِ

مُسَيطِرُ الفُــــرسِ يَبغـى فــى رَعِيَّـتِـهِ***وَقَيصَرُ الـــــرومِ مِـن كِبـرٍ أَصَـمُّ عَــمِ

وَالخَلـــقُ يَفتِـكُ أَقـواهُـم بِأَضعَفِـهِـم*** كَالليـــثِ بِالبَهـمِ أَو كَالـحـوتِ بِالبَـلَـمِ

لقد تزوج السيد عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة آمنة بنت وهب فَولدت له سيد البشر وخاتم النبيين بمكة وكان ذلك فى صبيحة يوم الإثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول على الراجح من أقوال أهل العلم.

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يموت والد النبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يراه، وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم وُلِدَ مختونًا شاخصًا ببصره إلى السماء، وكانت ولادته هينة لم تجد أمه ما تجد النساء من آلام، وقد فرح أهل البيت النبوى جميعًا بالميلاد الشريف، ومن ذلك: أنه عندما وُلد أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب تبشره فجاء مستبشرًا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكره وسماه محمدًا ولم يكن هذا الاسم منتشرًا بين العرب إذ ذاك.

وعن موعد الاحتفالات بالمولد النبوي، استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الدار عبر حسابها الرسمي علي موقع "فيس بوك"، قائلةً: السبت الموافق 16 سبتمبر لعام 2023 ميلاديًا، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام1445 هجريًا، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلّ على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، وموعد المولد النبوي الشريف لعام 2023.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في بيانه، أن هلال شهر ربيع الأول يولد مع غروب شمس اليوم الخميس الـ 29 من شهر صفر "يوم الرؤية" بالقاهرة ودول العالم العربي.

وأشارت إلى أنه بذلك، يكون غدًا، أنه اليوم الجمعة الـ 15 من سبتمبر لعام 2023 هو أخر أيام شهر صفر لعام 1445 هجرية، وأن الأربعاء الـ 12 من شهر ربيع الأول هو موعد المولد النبوي الشريف 2023.