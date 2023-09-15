تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي اتحاد الجزائر في السوبر الأفريقي

تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 15 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة فى نهائى كأس السوبر الأفريقى، فضلا عن مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن بالدورى الألمانى.

مواعيد مباريات كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي X اتحاد الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بومامورو X صن داونز – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 6

المريخ X يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

كويا X أكاديمية أمادو ديالو – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7

دريمز X كالون – الساعة 7 مساء

الهلال X رايون سبورت – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الشباب – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1

الهلال X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

الخليج X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2