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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسيرة روسية تدمر قاربًا أوكرانيا يحمل ذخيرة في نهر دنيبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حققت مسيرة "أوبيور" الانتحارية الروسية، ضربة مباشرة تمكنت خلالها من تدمير قارب للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر، يعتقد أنه كان ينقل ذخيرة على متنه إلى خطوط الجبهة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ويظهر مقطع فيديو مصور نشرته وسائل الإعلام، لحظة تقدم المسيرة الانتحارية من القارب الأوكراني الذي كان يسير بسرعة عالية في النهر، وبعد انقضاض المسيرة اشتعلت النيران في المركب.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، التصدي لمحاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" عبر زورق مسير في البحر الأسود.

مسيرة روسية قارب ا أوكرانيا نهر دنيبر
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