بعد انتهاء مسلسل سفاح الجيزة.. أحمد فهمي يوجه رسالة لطاقم العمل وللجمهور

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 04:09 ص

تم الانتهاء من عرض حلقات مسلسل سفاح الجيزة وذلك بعد إذاعة الحلقة الـ7و8 أمس الخميس، بعد منتصف الليل 14 سبتمبر، ويعد مسلسل سفاح الجيزة أحد أحدث الأعمال الدرامية التي تم إطلاقها مؤخرًا عبر منصة شاهد.

ووجه بطل العمل الفنان أحمد فهمي رسالة شكر عبر صفحته بتطبيق «إنستجرام» لطاقم العمل والقائمين عليه، وكذلك رد فعل الجمهور الذي فاق توقعاته سواء بتعليق أو نقض ببوست إيجابي.. على حد قوله.

واختتم كلامه، بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور ويستمر في نفس مستوى توقعاتهم له.

يشار إلى أن مسلسل سفاح الجيزة أثار جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد المسلسل هو أحدث إنتاجات منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات MBC في المملكة العربية السعودية، وعدد حلقات المسلسل مكون من 8 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة أحمد فهمي، ومن إخراج هادي الباجوري.

قصة مسلسل «سفاح الجيزة»

مسلسل سفاح الجيزة، بطولة أحمد فهمي، والذي يجسد خلاله قصة «قذافى فراج» الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام العدالة وتم الحكم عليه بالإعدام.