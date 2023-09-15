غيابات بالجملة تضرب صفوف اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي

أصبح فريق اتحاد العاصمة الجزائري بمثابة كتاب مفتوح لأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قبل مباراة الفريقين المرتقبة اليوم الجمعة على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية لتحديد بطل السوبر الأفريقي.

بعد أن ركز كولر على مدار الفترة الماضية على دراسة منافسه الجزائري وحامل لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لينجح مارسيل كولر في الوقوف على نقاط القوة والضعف في خطوط اتحاد الجزائر وأبرز لاعبيه وفكر مديره الفني عبد الحق بن شيخة، أحد أبرز المدربين الذين عرفتهم الكرة الجزائرية، والمدير الفني السابق لمنتخب المحاربين.

ورغم الأزمات التي يعاني منها بطل الكونفيدرالية، مثل غياب بعض نجومه المؤثرين بسبب الإصابات وأبرزهم المدافع مصطفى بوشينه والجناح الخطير محمد أمين بوزيان، وغموض موقف آدم عليلات قلب الدفاع وأسامة شيتة لاعب الوسط من اللحاق بمواجهة الأهلي.

فإن كولر لفت أنظار لاعبيه إلي أن بن شيخة يعتمد على العديد من الأوراق الخطيرة المتمثلة في الثنائي المالي الدولي الهداف وهما سيكو كوناتي وعبد الله كانو، وقائد وهداف المنتخب البتسواني توماسينج أوريبوني، مع عدد ليس بالقليل من مفاتيح اللعب والأسلحة التهديفية التي ظهرت بقوة في مباراتي ممثل الجزائر الأخيرتين بالدوري المحلي الجزائري أمام رائد القبة وشبيبة الساورة، مثل : محمد آيت حاج وإسلام فتوحي وخالد بوسيليو.

عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، والبالغ من العمر 59 عامًا، خاض مباراة واحدة ضد الأهلي من قبل في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، أثناء توليه تدريب فريق شباب بلوزداد، وخسر بهدف دون رد أمام المارد الأحمر.

ولم يبدأ الموسم الجديد من مسابقة الدوري الجزائري حتى الآن، إلا أن الفريق قد أنهى الموسم الماضي من المسابقة وهو يحتل المركز الثاني عشر ضمن جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

وخاض فريق الاتحاد الجزائري 30 مباراة خلال منافسات الموسم الماضي في الدوري الجزائري، نجح في تحقيق الفوز 11 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 12 مباراة.

وقابل المارد الأحمر اتحاد العاصمة في مناسبتين سابقتين فقط وذلك في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2005، وتمكن الفراعنة من الفوز في مباراة الذهاب دون رد، ثم حسم التعادل بينهما بهدفين في مباراة الإياب في القاهرة ليتأهل النادي الأهلي من الفوز باللقب في النهاية.