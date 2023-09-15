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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تقدم مساعدة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم سكان المناطق المتضررة في المغرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مليون دولار أمريكي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كمساعدة إنسانية أولية لدعم ساكنة المناطق الأكثر تضررًا بالزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الماضي.
وأوضحت مديرة الوكالة سامانثا باور، أن التمويل سيسهم في دعم المنظمات العاملة على الأرض بتقديم المساعدة الغذائية الطارئة والخدمات الصحية والمأوى والمساندة الاجتماعية والنفسية لدعم جهود الإغاثة هناك.
وأضافت أن الولايات المتحدة تقوم بمشاركة الخبرات الفنية المتخصصة مباشرةً مع الحكومة المغربية لتعزيز استجابتها المستمرة لحالة الطوارئ، مؤكدة أن بلادها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا طلبت الحكومة المغربية، معربةً عن تقديم بلاده أحر التعازي للشعب المغربي الذي يعاني من الدمار جراء كارثة الزلزال.

الولايات المتحدة المغرب دعم سكان المناطق الأكثر تضرر ا
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