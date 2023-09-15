«صبحي» يناقش مع الشباب المصري بالبحرين مقترحات استخدام التكنولوجيا الحديثة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عددًا من الشباب المصري المقيمين بمملكة البحرين، وذلك على هامش فوز سيادته بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين.

واستمع وزير الشباب والرياضة لأفكار ومقترحات الشباب المصري، حيث استعرض كل من المهندس محمد حسام مدير تطوير الأعمال (الحوسبة السحابية والبرمجيات)، والمهندس حازم حسن - خبير الحوسبة السحابية والبرمجيات إمكانية دمج التكنولوجيا بمشاريع وبرامج وزارة الشباب والرياضة وخاصة المشروعات القومية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وإمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية داخل وخارج مصر، وتطوير الأنشطة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة السحابية.