السوبر الأفريقي.. فقرة ترفيهية وتدريبات على ركلات الترجيح في مران الأهلي الأخير

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على تخصيص فقرة في التدريب الأخير لضربات الترجيح قبل مباراة السوبر الأفريقي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته، منذ قليل، على ملعب الملك فهد الدولي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة لتنفيذ ركلات الترجيح خاصة أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

كما خصص الجهاز الفني فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.