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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي وجاهز لمواجهة اتحاد العاصمة

بيرسي تاو في تدريبات
بيرسي تاو في تدريبات الأهلي
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شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الختامي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان تاو قد انضم لبعثة الفريق صباح الخميس، بعد أن أنهى مشاركته في معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين في منتصف الملعب وقراءة الفاتحة قبل انطلاق بقية الفقرات التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة شهدت أداءً قويًّا من اللاعبين وسط أجواء إيجابية للغاية، استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

بيرسي تاو السوبر الافريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
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