وزيرة الخارجية الفرنسية: شراكتنا مع مصر استراتيجية

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنها شرفت باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم /الخميس/ في القاهرة، خلال زيارتها لمصر، واصفة علاقات الشراكة بين البلدين "بالاستراتيجية".

ونشرت كولونا -عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)- صورة لها أثناء لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارتها لمصر، وكتبت: " شرفت باستقبال الرئيس السيسي لي اليوم كان هناك تقارب في وجهات النظر حول العديد من الأزمات على الساحة الإقليمية".

وأعربت كولونا عن تقديرها للدور الذي تلعبه مصر لصالح السلام والاستقرار، قائلة "شراكتنا استراتيجية".

كما علقت وزيرة الخارجية الفرنسية على لقائها بنظيرها المصري سامح شكري، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إكس": "محادثات ممتازة مع صديقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، لتعزيز الشراكة بين البلدين، على المستوى الثنائي وعلى الساحة الدولية، حيث نقوم بتعزيز الحوار والاستقرار والتعاون".

وقدمت الشكر على استقبالها في القاهرة، قائلة "في انتظاركم في باريس".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، قد توجهت مساء أمس، إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين التقت خلالها بالرئيس السيسي صباح اليوم، ثم عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرها سامح شكري، ثم مؤتمر صحفي مشترك بقصر التحرير في ختام مباحثاتهما.

وعند وصولها إلى القاهرة، وصفت كولونا مصر بأنها "شريك موثوق به ودولة مهمة" بالنسبة لفرنسا، وذلك في تغريدة أخرى عبر حسابها على منصة "إكس".