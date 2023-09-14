أمريكا تعلن تعيين ممثلة خاصة لها للتعافي الاقتصادي في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن تعيين "بيني بريتزكر" ممثلة خاصة للولايات المتحدة للتعافي الاقتصادي في أوكرانيا.

جاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، نقلا عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه "من خلال هذا الدور، فإن بريتزكر ستعمل مع الحكومة الأوكرانية ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين وأحد الأصول العظيمة لدينا - القطاع الخاص الأمريكي - للمساعدة في صياغة مستقبل أوكرانيا كدولة ديمقراطية أوروبية مزدهرة وآمنة".

وتابع البيان أن " الممثلة الخاصة بريتزكر ستقود الجهود الرامية إلى تشكيل أولويات الجهات المانحة من خلال منصة التنسيق بين الجهات المانحة المتعددة الوكالات لمواءمتها مع احتياجات أوكرانيا وتحفيز الشركاء الدوليين لزيادة دعمهم لأوكرانيا".

وأضاف أنها ستعمل أيضا بشكل وثيق مع حكومة أوكرانيا في تكثيفها للإصلاحات اللازمة للفوز بالمستقبل، وفتح أسواق التصدير، وتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز التعافي الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الممثلة الخاصة بريتزكر في القطاع الخاص، وعملها كوزيرة للتجارة، وارتباطها الشخصي العميق بأوكرانيا والمغتربين الأوكرانيين، تجعلها مؤهلة بشكل فريد لهذه المهمة.

وأوضحت أن جذور بريتزكر تعود إلى قرية فيليكي بريتسكي خارج كييف، وكانت عائلتها تمتلك متجرا للحبوب قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.

وأكد البيان أن تعيين الممثلة الخاصة بريتزكر يظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز مستقبل أوكرانيا الأوروبي ويأتي في أعقاب الالتزامات الاقتصادية والأمنية الجديدة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن وفيلنيوس من قبل مجموعة السبع + وحلف شمال الأطلسي.