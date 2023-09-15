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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الخازن» عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

«الخازن» عرض مسرحي
«الخازن» عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي
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نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة، العرض مسرحي «الخازن» ضمن العروض المسرحية للطلاب المتخصصين داخل المسابقة الرسمية وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية.

وقال عبد الرحمن هريدي طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية بالفرقة الرابعة قسم التمثيل والإخراج بالإسكندرية، و مخرج عرض «الخازن» أنه شارك في الكثير من العروض منذ التحاقه بالمعهد، مشيرًا إلى أن مشاركته بالمهرجان تكون المشاركة الثانية له كمخرج .

وأضاف «هريدي» أن عرض الخازن تدور أحداثه حول قضية فنتازيا، ويطرح العرض من خلاله سؤالا ماذا لو اختفى الضوء الساطع؟ ماذا لو بعدت الشمس عن الأرض، ويناقش العرض أن الشمس تخلت عن الأرض وبعدت عنها حتى تتجمد بالكامل و تنهار، ومن خلال ذلك يتم مناقشة جميع القيم الإنسانية منذ أن كنا أطفال ونحلم بها وصولًا إلى  سن الكبر، وذلك لإبراز الأمل بين أبنائنا وأحبائنا، وإذا استمرينا في الاهتمام بالأشياء التافهة والجهل ستظل الشمس بعيد عنا.

وعن فكرة اختيار الممثلين على خشبة المسرح، قال «هريدي» إن اختيار الممثلين يأتي عن طريق الأبعاد الجسدية والأدائية والصوتية، وتأتي أيضًا عن طريق المعرفة أكثر بكل شخص وما بداخله إصرار و حافز للوصول إلى النجاح و حلمه.

وعبر عن سعادته بمشاركته في دورة  المهرجان الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، مشيرًا إلى أنه شرف له المشاركة في دورة تحمل اسم فنان كبير يعد أحد أيقونات السينما المصرية، موضحًا أنه شارك في العام الماضي بدورة الفنان محمد صبحي.

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان أمس السبت، بعرض مسرحي «سقوط موسيقي»، وتستمر الفعاليات حتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد بمسرح سيد درويش.

وكان افتتاح مهرجان المسرح العربي، في مكتبة الإسكندرية، حيث تم تكريم الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي، ويتم تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام.

وتحمل الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي اسم الفنان ماجد الكدواني، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

عرض مسرحي سيد درويش المعهد العالي للفنون المسرحية مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية ماجد الكدواني
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