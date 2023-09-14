بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.. أحمد سعيد يحتفل ببطولة أفريقيا للطائرة

أجرى أحمد سعيد، نجم المنتخب الوطني لكرة الطائرة جراحة الرباط الصليبي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا التي توج الفراعنة بلقبها على حساب الجزائر بنتيجة 3/1 خلال النسخة التي استضافتها مصر وانتهت منافساتها أمس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتعرض سعيد للإصابة مع بداية الشوط الثاني من مباراة النهائي، وتم نقله للمستشفى على الفور. وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، على سرعة إجراء عملية الرباط الصليبي للاعب في إحدى المستشفيات الخاصة بالمعادي.

وعقب إجراء العملية اليوم الخميس حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد وكابتن تامر بيبرس عضو مجلس الإدارة واللاعبين أحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد على الاحتفال بالكأس مع سعيد الذي لم يستطع استكمال المباراة أو الاحتفال مع اللاعبين.

وتوج سعيد بجائزة أفضل ضارب مركز 4 في البطولة وتسلمها بدلا منه محمد عسران. وكان قد توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية في النسخة التي اختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 25/22)،( 25/18)،(25/20 )، (25/22). ونجح منتخب رجال الطائرة في حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول في فورمة المباريات.

من جانبه أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في البطولة الأفريقية التى فاز بها منتخبا الوطنى أمس، أن اللاعب معنوياته مرتفعة عقب إجراء عملية الرباط الصليبي في اليوم الثاني للاصابة وحرص المهندس ياسر قمر وزملائه اللاعبين على زيارته للاطمئنان عليه والاحتفال معه باللقب الافريقي.

ووجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة واللاعبين بعد التتويج باللقب الأفريقي.