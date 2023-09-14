أرمينيا تحذر من استمرار أذربيجان في نشر أخبار كاذبة ضدها

أعلنت السلطات الأرمينية، اليوم/الخميس/، أن السلطات الأذرية تتبنى حملة تضليل مكثفة ضد أرمينيا، محذرة من استمرار وزارة الدفاع الأذرية في نشر أخبار كاذبة.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن أذربيجان اتهمت أرمينيا زورًا مرة أخرى بفتح النار عبر الحدود، وهو ثالث تقرير مزيف من نوعه في يوم واحد.

وأضافت أن البيان الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأذرية إطلاق وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على مواقع قتالية أذرية في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة الحدودية بين البلدين لا يتوافق مع الواقع.

يُشار إلى أن السلطات الأرمينية تحمل الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين، الذي يربط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا، مما تسبب في إحداث أزمة إنسانية وبيئية لمواطني الإقليم.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.