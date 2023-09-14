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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كبير المرشدين بقناة السويس: فخور كوني أحد العاملين بهذا الصرح الكبير

قناة السويس
قناة السويس
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قال القبطان أحمد خليل، كبير المرشدين بهيئة قناة السويس إنه يعمل في قناة السويس كمرشد منذ 27 عامًا:"لم يحدث أي جنوح لسفينة توليت عملية الإرشاد الخاصة بها منذ أن بدأت العمل في هذا المكان".

أضاف خليل، خلال لقائه ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أنه سعيد وفخور بعمله في قناة السويس بصورة كبيرة، مضيفا: "رتبتي كبير مرشدين أول، وتوجد رتبة أعلى وهي كبير مرشدين ممتاز".

 وتابع “جميع المرشدين لديهم خبرة لتوجيه الإرشاد للسفن أيا كان اتجاهها، ومسؤولية المرشد توصيل السفينة بأمان كامل للعبور من القناة” لهذا جميع العاملين في القناة هدفهم الأساسي توصيل السفن بأمان".

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