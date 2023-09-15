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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. الجامع الأزهر يقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب، اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحمًا على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

أحمد الطيب شيخ الأزهر أداء صلاة الجمعة ضحايا زلزال المغرب واعصار ليبيا صلاة الغائب
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