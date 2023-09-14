الكرملين: لن يعقد المزيد من الأحداث المشتركة على جدول أعمال بوتين وكيم

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه من غير المقرر أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المزيد من الاجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأجاب بيسكوف بالنفي على سؤال حول ما إذا كان بوتين وكيم سيلتقيان مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلًا: "إن برنامج الفعاليات المشتركة لكيم مع الرئيس الروسي (انتهى أمس)"، بحسب وكالة /تاس/.

ورفض بيسكوف تحديد المدة التي ستستغرقها زيارة الزعيم الكوري الشمالي، وأضاف: "نعتقد أنه سيكون من غير المهذب أن نتحدث نيابة عن الجانب الكوري الشمالي. هذا امتيازهم".

ويزور الزعيم الكوري الشمالي، روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، والتقى الزعيمان يوم الأربعاء في ميناء فوستوشني الفضائي، وقام بوتين وكيم بتوسيع المحادثات مع الوفود المرافقة لهما وعقدا اجتماعًا ثنائيًا أيضًا.