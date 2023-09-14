فيوتشر يتعاقد مع الجامبي كاجالي درامي

نجح مجلس إدارة نادي فيوتشر، في إتمام التعاقد مع الجامبي كاجالي درامي، نجم فريق أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

ويعد كاجالي درامي، صاحب ال٢٠ عام، والذي يشغل مركز الوسط المهاجم، أحد العناصر الأساسية بمنتخب جامبيا للشباب، كما يعد أحد نجوم فريق أياكس كيب تاون الجنوب افريقي.

ووصلت اليوم الخميس بعثة فريق فيوتشر إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة فريق سينجيدا بالكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق سينجيدا التنزاني فريق فيوتشر، يوم الأحد المقبل بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

ضمت البعثة ٢٣ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، احمد عاطف، باسم علي، محمود رزق، ناصر ماهر، طارق طه، محمد ربيعه، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبد السلام، ايمن الصفاقسي، محمد نصير، عبد الكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبد الفتاح