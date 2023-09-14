غدًا.. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثات في سوتشي الروسية

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم /الخميس/، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي الروسية غدا /الجمعة/.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "غدا، من المقرر أن يعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي"، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد في منتصف النهار تقريبا.

وأكد بيسكوف أن بيلاروسيا هي أقرب حليف للبلاد، مشيرًا إلى أن الزعيمين يتواصلان بانتظام ويتبادلان الرسائل.

ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء السابع بين بوتين ولوكاشينكو هذا العام، حيث التقى الزعيمان على الأراضي الروسية في المناسبات الست السابقة، وكان آخر اجتماع لهما في أواخر يوليو الماضي، وكانت آخر محادثة هاتفية بينهما في 30 أغسطس الماضي.

ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا اليوم في زيارة عمل.

ووفقا لوكالة أنباء (بيلنا) البيلاروسية، فإنه من المقرر أن يبحث الرئيسان الجهود المشتركة في مجال الاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والزراعة وغيرها من القطاعات، فضلًا عن العمل في مجال إحلال الواردات، والشؤون الدولية والإقليمية باعتبارها القضايا الرئيسية في المحادثات.