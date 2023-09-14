اعتماد نتائج اختبارات القدرات للقبول بالمدرسة الإعدادية الرياضية بمنيا القمح

اعتمد عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، نتائج اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الإعدادية الرياضية للعام الدراسى 2023/2024.

وجه مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح التهنئة بانتهاء إجراءات قبول دفعة جديدة بالمدرسة الرياضية بمنياالقمح إلى الدكتورة دعاء زكريا مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور محمد صلاح موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وناصف عبد التواب موجه اول التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، هشام عطية موجه اول التربية الرياضية بإدارة منيا القمح التعليمية.

كما توجه مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بالشكر والاحترام والتقدير إلى محمود جمال مدير المدرسة الرياضية بمنيا القمح وجميع أعضاء اللجنة والمدربين وجميع العاملين بالمدرسة الرياضية على جهودهم المتميزة فى التنظيم الجيد والدقيق وانجازهم العمل المكلفين به بصورة مشرفة وانتهاء اختبارات القدرات بكل شفافية وسرية وانضباط والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين متمنيا لهم دوام التوفيق

توجه عبد الشافى حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بأجمل التهاني إلى أبنائه الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات وأسرهم متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز والنجاح.