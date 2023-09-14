القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب قاصر

ألقت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، القبض على 3 لاعبين من نادي ريال مدريد؛ بسبب مقطع فيديو جنسي لفتاة قاصر.

وتبين أن الشرطة الإسبانية، اعتقلت 3 لاعبين من الكاستيا (فريق الشباب والفريق الرديف)، بسبب تصويرهم فيديو جنسي للفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، ونشره بين أفراد الفريق.

وبحسب صحيفة «ريليفو» الإسبانية، فإن اللاعبين الذين اعتقلوا هم اثنين من فريق الشباب وواحد من الفريق الرديف الثاني.

وأوضحت الصحيفة، أن والدة الفتاة قدمت شكوى يوم الأربعاء الماضي، بعد تصوير ابنتها في فيديو جنسي ونشره بين أفراد الفريق.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن تم القبض على المتورطين صباح اليوم الخميس، من مقر تدريبات ريال مدريد في الفالديبيباس، ومسئولو التحقيقات يريدون مصادرة الهواتف المحمولة للاعبين من أجل مواصلة التحليل والوصول إلى الحقيقة.

وجاء في التقرير، أنه قد يكون هناك الكثير من اللاعبين المشاركين في الجريمة وخاصة من الفريق الأول، حيث لم تكشف الصحيفة في تقريرها أسماء اللاعبين المتورطين في القضية الجنسية.

وينص القانون الإسباني على أنه في حالة تصوير أحد الفتيات دون علمهم، يوقع على الجاني عقوبة السجن لمدة تترواح بين سنة إلى 4 سنوات، أما إذا كانت قاصر ترتفع العقوبة لتصل إلى 8 سنوات.

ونشر نادي ريال مدريد، بيانًا ردًا على واقعة القبض على 3 من لاعبيه، قال فيه: «علم ريال مدريد أن أحد لاعبي كاستيا وثلاثة من لاعبي ريال مدريد C، قدموا بيانًا إلى الحرس المدني فيما يتعلق بشكوى تتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص عبر تطبيق واتساب».

وأضاف بيان ريال مدريد: «عندما يكون لدى النادي معرفة تفصيلية بالحقائق، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة».