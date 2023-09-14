توصيات ختام مؤتمر "هيدروجين مصر"

أكد الخبراء المشاركون فى المؤتمر الأول "هيدروجين مصر"، أن العديد من الشركات أبدت رغبتها فى تصنيع الهيدروجين من الماء فى مصر، وهذا يخلق سوق عمل مصرية جديدة وأن المؤتمر جمع بين منتجى وطالبى الهيدروجين من مختلف دول العالم خاصة من الدول الأوربية التى تطلب كميات كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأضاف المشاركون، أن المؤتمر لاقى اهتماما من المستثمرين الأجانب فى ضخ استثماراتهم للبدء فى مشروع الهيدروجين فى مصر لتصبح مركزا إقليميا لهذه الصناعة الإستراتيجية خاصة وأن مصر تمتاز بتوافر المياه والهواء والشمس الساطعة طوال العام والأيدي العاملة منخفضة الأجور وقربها من الدول الأوروبية.

كما أن مصر مؤهلة لان تكون إحدى الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للهيدروجين الاخضر والمساهمة بأكثر من 8 % من الإنتاج العالمى فى ظل الإمكانات الهائلة لقدرات الشمس والرياح والبنية الأساسية لشبكات الكهرباء والموقع الجغرافى ومرور حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس مما يمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل جديدة.

البوابة تستعرض توصيات المؤتمر:

العمل على تشجيع الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر كبديل نظيف ومستدام للوقود الأحفوري

تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

تطوير البنية التحتية والتشريعات والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة وكفاءة صناعة الهيدروجين

استغلال قدرات مصر من الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الهيدروجين بطرق صديقة للبيئة

رفع الوعي بأهمية وفوائد الهيدروجين كمصدر طاقة مستقبلي ودوره في مكافحة التغيرات المناخية

تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا بين مصر والدول المتقدمة في مجال الهيدروجين

تطوير قدرات البحث والتطوير والابتكار في مجال الهيدروجين وتشجيع المشاركة المجتمعية والأكاديمية.

تحديث السياسات والإطارات التنظيمية لتحفيز الاستثمار في قطاع الهيدروجين وضمان التوافق مع الاتفاقية الدولية للهيدروجين

وانطلق مؤتمر هيدروجين مصر الدولي الأول في نسخته الأولي للعام 2023 في القاهرة، والذي تنظمه مؤسسة هيدروجين مصر الوطنية، ويعتبر المؤتمر أكبر حدث لصناعة الهيدروجين في مصر والمنطقة بما يجمعه من الرواد الدوليين الأجنبيين والمصريين في إنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر والذي يقام على أرض مصر في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة الكهرباء الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.