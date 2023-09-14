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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة ينعى الصحفي حربي بيرم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفاة الصحفي حربي بيرم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الصحفي.
ويتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

محافظ الجيزة محافظ الجيزة ينعي وفاة الصحفي حربي بيرم جريدة الجمهورية
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