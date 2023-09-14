محافظ الجيزة ينعى الصحفي حربي بيرم

نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفاة الصحفي حربي بيرم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الصحفي.

ويتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ