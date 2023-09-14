ضبط مسجل خطر بحوزته 220 لفافة هيروين وحشيش في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر بقرية برمبال القديمة وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش و220 لفافة هيروين وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن اصابة المتهم وهرب 3 عناصر إجرامية خلال المداهمة.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عمر عبد المتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بتواجد عدد من العناصر الإجرامية بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر والإتجار في المواد المخدرة.

جرى إعداد مأمورية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيادة رئيس المنطقة والمقدم محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس والرائد محمد سنجاب، والرائد أحمد بدوي، المفتشين بالإدارة بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي والبحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

وفور وصول القوات للمنطقة أطلق العناصر الإجرامية الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهما لتبادل إطلاق النيران.

وأسفرت المداهمة عن ضبط مسجل شقى خطر يدعى "حسين أحمد عبدالحميد إبراهيم"، وشهرته "حسين الجثة"، 31 عامًا، عامل ومقيم قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، ومدرج معلومات جنائية وسبق اتهامه فى 7 قضايا ( سرقة وإطلاق أعيرة نارية - حمل سلاح نارى بدون ترخيص )، والمطلوب ضبطه فى قضية إطلاق أعيرة نارية لإرهاب المواطنين، وذلك بعد اصابته بعيار ناري نارية في الإلية الخلفية نتيجة تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وتمكن 3 عناصر إجرامية من الهرب بالمناطق الزراعية المتاخمة للقرية فور استشعارهم اقتراب القوات. وعثر بحوزة المضبوطين على 20 طربة لمخدر الحشيش وعدد 220 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح ناري.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12078 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، وتحويل المتهم المصاب لمستشفى المنصورة الدولى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى السياق ذاته تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة محافظة الدقهلية من ضبط عامل عادي ومقيم بندر نبروه وبحوزته 450 جرام لمخدر الشابو و7 أقراص لعقار الكبتاجون وسلاح أبيض مطواة وذلك خلال قيامه بترويج المواد المخدرة على عملائه وبمواجهتة أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة المقدم إسلام عنان، رئيس مباحث المركز ومعاونيه لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد س.ي.م"،40عاما، عامل عادي ومقيم بندر نبروه وبحوزته 450 جرام لمخدر الشابو و7 أقراص لعقار الكبتاجون المخدر وسلاح أبيض "مطواه".. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه.