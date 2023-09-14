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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"سيما 2".. أغنية جديدة تجمع أحمد الفيشاوي ومطربة الراب دارين

أحمد الفيشاوي ودارين
أحمد الفيشاوي ودارين
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طرح النجم أحمد الفيشاوي، فيديو كليب جديد بعنوان "سيما2" مع مطربة الراب الشهيرة "دارين" في التعاون الأول بينهم.


يحاكي الفيديو كليب أحوال الدنيا التي تشبه السينما، وتم تصويره بالكاميرا بالقاهرة، واعتمد الفيشاوي في إخراج الكليب على الإضاءة الطبيعية بدون استخدام معدات كبيرة، وأخرج الفيشاوي سابقا العديد من أعماله أخرها " سوري ماما"، "والقرد بيتكلم".

أحمد الفيشاوي أعلن مؤخرا انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل"،  وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: “بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم “عادل مش عادل”، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري”.

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأسا على عقب.

 

https://youtu.be/ucHi1Kc4xmM

احمد الفيشاوي دارين سيما
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