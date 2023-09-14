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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ٧ حالات تعد على أملاك الدولة بمطاى

إزالة ٧ حالات تعدي
إزالة ٧ حالات تعدي بمطاى
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم الخميس  تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي وبإشراف نواب المركز إزالة في المهد  لعدد ٧ حالات  تعدي في المهد بكل من قطاع ابو عزيز وحلوه وحي غرب المدينه  بمساحه  ٧١٢.٥  متر بواقع إزالة ٤ حاله بقطاع ابو عزيز.  

كما جرى إزالة  حالة تعدى بحى غرب المدينة وحالتين تعدي بقطاع حلوه باستخدام معدات الوحده المحلية وبحضور السادة رئيس قريتي ابو عزيز وحلوه  ورئيس حي غرب المدينه ومسئولي التنظيم  ومسئولي الجمعية الزراعية .
وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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إزالة التعديات بالبناء المخالف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مطاي محافظ المنيا
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