" حسن المصرى " بالسينما 4 أكتوبر المقبل  

قرر صناع فيلم “حسن المصري” اطلاق العمل يوم الأربعاء4 أكتوبر المقبل في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج

الفيلم يدور فى اطار تشويقى حول كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

فيلم " حسن المصرى " بطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر و إخراج سمير حبشي.