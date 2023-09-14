سقوط عامل بـ 450 جرام شابو وأقراص مخدرة فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة محافظة الدقهلية من ضبط عامل عادي ومقيم بندر نبروه وبحوزته 450 جرام لمخدر الشابو و7 أقراص لعقار الكبتاجون وسلاح أبيض مطواة وذلك خلال قيامه بترويج المواد المخدرة على عملائه وبمواجهتة اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة المقدم اسلام عنان، رئيس مباحث المركز ومعاونيه لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

تمكنت الحملة من ضبط "محمد س.ي.م"،40عاما، عامل عادي ومقيم بندر نبروه وبحوزته 450 جرام لمخدر الشابو و7 أقراص لعقار الكبتاجون المخدر وسلاح أبيض "مطواه".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.