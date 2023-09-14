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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. الأهلي يتوجه إلى ملعب "الملك فهد" لخوض المران الأخير "صور"

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للاهلي
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تحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة إلى ملعب “الملك فهد الدولي” بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية لخوض التدريب الأخير استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي.
وينطلق المران الأخير للأهلي في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.
وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

النادي الاهلي ملعب “الملك فهد الدولي” مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الافريقي
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