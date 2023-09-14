فى وداع الصيف.. آلاف الزوار على شواطئ جنوب سيناء

توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ مدن محافظة جنوب سيناء السياحية بداية من رأس سدر حتى مدينة طابا، تزامنا مع آخر شهور المصيف، للاستمتاع بجوها الهادئ، وطبيعتها الخلابة، ومياهها النقية التى تشبه لوحات الزجاج التى تكشف ما بداخلها، ورمالها البيضاء.

ففى مدينة رأس سدر شهدت شواطئ المدينة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وكانت منطقة ٣٠٦ بكورنيش رأس سدر السياحي، اكتظت بالآلاف من المواطنين؛ للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد، والخدمات المقدمة من خلال المحال المتعددة لتقديم الوجبات والمشروبات، والمثلجات، فضلا عن استمتاع الأطفال بركوب الدراجات.

وأكد المحاسب على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، لـ "البوابة" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنهت جميع الاستعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء الإجازات وعطلة العام الهجرى الجديد، ولفت إلى أن المدينة بلغت الذروة فى استقبال ضيوفها، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها إحدى الوجهات السياحية المهمة.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، إلى أن المدينة تحظى باهتمام كبير من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعلن جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء العطلات والإجازات طوال العام وليس فى فصل الصيف فقط، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدى على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها فى المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته لاستقبال أهالى المدينة وزوارها.

وفى العاصمة طور سيناء نظمت إدارة أحد الشواطئ، فعاليات مختلفة لرواد الشاطئ والمصطافين من أهالى المدينة وزوارها، حيث شهد الشاطئ لأول مرة "مدفع الفوم"، وسط فرحة وتفاعل من الجميع خاصة الأطفال مع التقاط الصور التذكارية، فى جو ترفيهى بديع رغم ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها حاليا معظم محافظات الجمهورية.

وتحرص إدارة الشواطئ على إدخال البهجة والسرور على الرواد والمصطافين، ولاقى "مدفع الفوم" إقبالا كثيفا وإعجابا من المصطافين سواء من أهل المدينة أو زوارها، ومدفع الفوم عبارة عن فوهة مدفع تشبه مدفع رمضان، متصلة بخزان مياه وصابون سائل ومحرك كهربائى لدفع المياه بقوة لتحول المياه إلى رغاوى من الصابون، كما أن جميع المواد المستخدمة صحية تماما، وليس لها أثر ضار على الصحة العامة، وتعمل على ترطيب الجو فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وتعد شواطئ العاصمة طور سيناء قبلة الأهالى وزائرى المدينة للهروب من حرارة الصيف، لقضاء الإجازة الصيفية بشكل ممتع بدون الشعور بأى ملل، وهو ما نجح فيه الجهاز التنفيذى فى محافظة جنوب سيناء، وعلى رأسهم المحافظ اللواء خالد فودة، خاصة بعد إنشاء ممشى أهل مصر والكورنيش الذى يتباهى به كل رواد المكان.