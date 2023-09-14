"مياه الفيوم": نهو أعمال التطوير وإزالة المعوقات لتلبية احتياجات المواطنين

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات والصعوبات بمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" والجاري الإنتهاء من تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق مع مراعاة تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة، وضرورة إستجابة شركات المقاولات للملاحظات التي يتم رصدها والعمل على تلافيها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة ووحدة متابعة مشروعات حياه كريمة بالشركة وممثلي إستشاري المالك مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع تم خلال الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بمحطه مياه قحافه بنسبة تنفيذ كلية ٤٧٪ ودراسة المعوقات وكيفيه التغلب عليها مع مقاول الأعمال، وكذلك الخطوط الناقلة للمياه بمركز إطسا والتى شارفت على الإنتهاء.



كما تم مناقشه نهو مشروعات المد والتدعيم لخدمه الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق والتي من المقرر تسليمها الى دار الهندسه تباعا خلال الفتره الزمنيه المقبله المقبلة، حيث بلغت نسبة تنفيذ المد والتدعيم لخدمه الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق مايقارب ٩٨٪ وقد تم نهو عدد ١٤ قرية من اصل ١٥ قرية ومن المتوقع نهو الأعمال المتبقيه بقرية النزلة خلال الشهر القادم.



وفى نهاية الاجتماع اكد النجار ضرورة تكاتف جميع الجهات الشريكة ذات الصلة لإزالة أي معوقات والعمل على دخول المشروعات الجاري تنفيذها حيز الخدمة حتى يتسنى للمواطنين الاستفاده من تلك المشروعات العملاقة بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم لتحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

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