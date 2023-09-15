اليوم.. صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بعد الجمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان سابق له، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة.



وأعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة، اليوم الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023م، تحت عنوان "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله".



وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.