ماهر همام مديرا فنيا لأكاديميات كرة القدم بشبان بنها

قرر مجلس إدارة شبان بنها برئاسة مصطفي عبد الحميد فرج تعيين ماهر همام نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مديرا فنيا لأكاديميات كرة القدم بالشبان المسلمين ببنها.

جاء ذلك بعد أن أنهى مسئولو الشبان الاتفاق مع همام لتدعيم رياضة كرة القدم وتطويرها بالنادي، حيث اجتمع مصطفى رئيس مجلس الادارة والكابتن ماهر بمدربي الاكاديميات لوضع الأسس الفنية و الادارية و اكد رئيس مجلس الادارة وقوفه خلف الجهاز الفني مع ضرورة بذل أقصى جهد للرقي بالنادي.

يذكر أن لاعب الأهلي والمنتخب السابق ماهر همام، خاض مشوار حافل في عالم الكرة، بدأها فى شوارع العباسية، حيث ولد عام 1956. عشق الأهلي، لذا تقدم للنادي ليجتاز اختبارات الناشئين عام 1971، ولعب فى صفوف ناشئي الأهلى تحت 16 سنة.



لفتت مهارة همام أنظار المدير الفني للنادي الأهلي "مستر هيديكوتي"، الذي ضمه إلى صفوف الفريق، وأصبح بعد فترة قليلة أحد أعمدة دفاع الأهلى الراسخة، بجانب كل من حسن حمدى ومصطفى يونس.

لعب ماهر همام أول مباراة رسمية له مع فريق الأهلي فى الأسبوع الثامن عشر موسم 75 – 1976، أمام الطيران وفاز الأهلى 1/صفر سجله محمود الخطيب.

كما خاض مباراة الأهلى مع بطل ألمانيا "مونش جلادباخ" فى إبريل 1976، ولعب أمام 100 ألف متفرج باستاد القاهرة، وانتهت المباراة بالتعادل 2/2، وكانت المباراة بمثابة اختبار حقيقي لـ ماهر همام، حيث استطاع أن يتفوق ويحد من خطورة مهاجمى ألمانيا (يانسن وسيمونس)، واعتبره جمهور الساحرة المستديرة وجمهور الأهلي في مقدمة نجوم المباراة.



شارك ماهر همام فى فوز الأهلى بـ 11 بطولة، منها 6 بطولات للدوري أعوام (75 – 76، و76 – 77، و78- 79، و79 – 80، و80– 81، و81 – 1982).

كما شارك فوز الأهلي بكأس مصر 4 مرات في أعوام 1978، و1981، و1983، و1984، وبكأس افريقيا للأندية أبطال الدورى العام 1982.

فى بداية مواسم 84- 1985 تعرض ماهر همام لاصابة شديدة أجبرته على الاعتزال، وبعد ذلك بدأ فى تأهيل نفسه للعمل فى مجال التدريب فى دورات تدريبية خارج مصر وداخلها.

منح النادي الأهلى فرصة للاعبه السابق ماهر همام، للعمل مع جهاز الفريق الأول مع المدير الفنى الألمانى رايز تسوبيل، وساهم معه فى فوز الأهلى بالدورى 3 مرات أعوام (97- 98، 98 – 99، 99- 2000)، وبكأس النخبة العربية مرتين عام 1997 في المغرب، وعام 1998 في تونس.