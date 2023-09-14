المحطات النووية تجدد نشاطها للانطلاق نحو مزيد من الإنجازات



في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية باللياقة البدنية وصحة موظفيها، أقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فعاليات اليوم الرياضي اليوم الخميس بالمجمع الرياضي بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وفي النادي الرياضي بمدينة نواه بالضبعة (المدينة السكنية المخصصة لإقامة العاملين بالمشروع) للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

حضر اليوم الرياضي الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة والسادة قيادات الهيئة والعاملين،

بدأت فعاليات اليوم الرياضي بكلمة الدكتور أمجد الوكيل بتنويه عن مدى اهتمام الهيئة بالكوادر البشرية واللياقة البدنية وصحة العاملين بها، كما حفز العاملين لبذل مزيد من الجهد حيث تتطلع هيئة المحطات النووية لحدثين مهمين خلال الفترة القادمة وهم: احتفالات ٦ أكتوبر والتي يتزامن معها تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل في الوحدة النووية الأولى ثم الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ١٩ نوفمبر والتي سوف تتزامن مع يوم عيد الطاقة الثالث بمشيئة الله، وقد تمنى سيادته لجميع العاملين يوم رياضي سعيد وحياة مليئة بالصحة.

ثم تم التحرك الى الملاعب لممارسة مختلف الألعاب بغرض تجديد النشاط وزيادة القدرات البدنية وتواصل العاملين للخروج من ضغوط العمل وتنمية الروح الرياضية بين كافة العاملين بالهيئة، ولكي يستطيع الجميع الرجوع إلى العمل مرة أخرى بروح جديدة وأكثر نشاطا.

كما قام الدكتور أمجد الوكيل بممارسة بعض الألعاب مع العاملين واخذ بعض الصور التذكارية مما انعكس على الروح المعنوية للعاملين واختتم اليوم الرياضي بصورة جماعيه مع جموع العاملين بالهيئة حيث كان الجميع مفعما بالحيوية والنشاط بروح معنوية مرتفعة.

FB_IMG_1694711418883

FB_IMG_1694711413682

FB_IMG_1694711408590

FB_IMG_1694711396549

FB_IMG_1694711386208