صوت الناس.. مواطن يطالب بمستحقاته المالية من شركة مقاولات

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 11:13 م

أرسل المواطن عبدالفتاح أحمد استغاثة لـ “البوابة نيوز”، يطالب فيها بالحصول على مستحقاته من إحدى شركات المقاولات، مؤكدا أنه حرر بلاغ في النياية العامة رقم 509614، والمحضر رقم 4726 إداري 2023 في قسم شرطة كرداسة للمطالبة بمستحقاته، ومحاسبة رئيس قطاع البينية التحتية بالشركة، بعد إهانته واحتجاز ابنه داخل أحد المواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وقال في بلاغه: إن الواقعة بدأت يوم الأربعاء ٣٠ أغسطس الماضي، بموعد مسبق بين ابني ورئيس قطاع البنية التحتية بالشركة عبر الواتساب للمطالبة بمستحقاتي المالية، فذهب ابني لتسليم أوراق المطالبة بمستحقاتي لدى الشركة نيابةً عني وبعد انتظار المهندس لساعات طويلة الاجتماعات تم إبلاغه بإلغاء الموعد مع اقتراب نهاية توقيت العمل، فقرر انتظاره على بوابة موقع العمل وأثناء خروجه توقفت السيارة وخرج المهندس منها وبدأ في السب والقذف، فما كان منه إلا الصمت وشكره على السب والإهانة والتأكيد على مصر دولة قانون وأنه سيرد عليه بالقانون.

ثم أمر المدير أفراد الأمن بالموقع الذين تجمعوا حوله، بضبط نجل الشاكى، وعندما رفض الامتثال لذلك وتمسك بسور الموقع، قام أحد رجال الأمن بضربه بعنف، ولم يستطع المقاومة وتم احتجازه بالموقع وبعد قرابة الساعتين من الاحتجاز تركوه.