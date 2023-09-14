نائب محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم تشهدان ندوة "أفهم - أسمع - أتكلم"

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة " فاهم" للدعم النفسي، الندوة التثقيفية التى نظمتها محافظة البحيرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة دمنهور تحت عنوان "أفهم - أسمع - أتكلم".

وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتور طارق ملوخية، رئيس قسم الصحة النفسية بجامعه الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من عضوات المجلس القومي للمرأة وممثلى مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الإجتماعي والأوقاف والكنيسة.

هدفت الندوة إلى مناقشة طرق التوعية بالمشكلات النفسية للشباب ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها ومن أهمها زيادة حالات الانتحار وإتخاذ خطوات جادة نحو مواجهة قتل النفس باعتبارها مشكلات مجتمعية، وذلك من خلال الإستماع للمواطنين وطرح الحلول والبدائل.

وفى كلمتها رحبت الدكتورة نهال بلبع، بتشريف السفيرة نبيلة مكرم، لمحافظة البحيرة للمرة الثالثة، وكذا تشريف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة للمحافظة مؤخرًا، مثمنة جهودهما واهتمامهما بكل ما يخص المحافظة ومنها ظاهرة قتل النفس والإقبال على الانتحار باستخدام حبوب الغلة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على خطورة هذا الأمر وضرورة البحث عن طرق العلاج، وكذا العمل على زيادة الوعي بالأمراض النفسية والتى تؤدى للانتحار، و تهيئة أسرة المريض النفسي لفهم المرض وكيفية التعامل معه وذلك للعمل علي إستقرار المجتمع وتخطي ما يواجهه من مشكلات إجتماعية.

كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة الانتحار، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والحملات التوعوية، وتطوير الخدمات الصحية والنفسية للمواطنين والحد من انتشار ظاهرة الانتحار، وكذا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق مبادرة تطوير قري الريف المصري «حياة كريمة» عام 2018، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير المناطق الأكثر إحتياجًا.

كما قامت الدولة بإطلاق خط ساخن للمساعدة في حالات الانتحار يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

ولفتت بلبع، إلى دعم محافظة البحيرة لملف الصحة النفسية من خلال التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وعمل الندوات التوعوية وإفتتاح المراكز المتخصصة فى هذا المجال لدعم ومساندة الأطفال والشباب لمواجهة متاعبهم النفسية وإكتشاف مرضهم النفسي، مع التركيز على دور الأسرة فى التنشئة الإجتماعية السليمة وإعداد جيل متزن واعي ومدرك لمجريات الأمور من حوله قادر على مواجهة الضغوط التى يواجهها.

وفى كلمتها وجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع لنشاطها الملحوظ وجهودها وتبنيها لكافة القضايا والمشكلات المجتمعية والعمل على حلها.

واشارت إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والكنيسة لتبنى قضية الانتحار وكيفية مواجهتها وتقديم الوعى اللازم للشباب وتقديم النصح لهم.

من جانبه أكد الدكتور طارق ملوخية، على الدور الكبير للدين الإسلامي والمسيحى فى مواجهه ظاهرة الانتحار، مشيراً إلى دور الضغوطات النفسية فى الإقبال على الانتحار، مؤكداً ضرورة توفير سبل علاج المرضى النفسيين وتعزيز دمجهم في المجتمع وعمل التوعية اللازمة لهم وتكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتثقيف عن تلك القضية الهامة.

كما قام الدكتور أسامة البلكى، رئيس مجلس الصحة الاقليمى بالبحيرة، بعرض نبذة عن ظاهرة الانتحار بواسطة حبوب الغلة والمنتشرة بالمحافظات الريفية، وأكد على أهمية الوصول إلى أقل معدلات لنسب الانتحار وضرورة التدخل المبكر لحل المشكلة.

وقام بشرح ماهية حبوب الغلة وتركيبها وأضرار الاستخدام السئ والخاطئ لها، وأسباب حدوث الوفاة منها والأعراض الناتجه عنها، مشيراً إلى أن هناك بروتوكول علاج بين وزارة الصحة تتبعه المديرية من شأنه تقييد إستخدام حبوب الغلة، كما أشار إلى أن محافظة البحيرة حققت تقدم ملحوظ حيث قلت نسبة الانتحار بها خلال عام 2023 إلي 27٪.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، بعرض تجربة شخصية لأحد الحالات والذى كان يعانى من أمراض جلدية سببت له حرج وتنمر من أهالي قريته مما جعله يقدم على الانتحار، فاحتضنت قضيته وأستقبلته بمكتبها ووجهت بعمل عدة ندوات بقريته عن التنمر، والتى أسفرت مع مرور الوقت بعدوله عن فكرة الانتحار وعودته لحياته الطبيعية من جديد.

وفى كلمتها رحبت المهندسة زكية رشاد، بالحضور وأكدت على دور ميسرات المجلس ولجان الحماية والأخصائيين، ورجال الدين فى هذا الشأن، مشيرة إلى جهود المجلس فى التدريب حيث تم تدريب 300 قيادة نسائية بنطاق المحافظة.



