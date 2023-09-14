القبض على شاب قتل جاره بطعنة سكين بالأميرية

القت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على شاب قتل جاره بطعنة سكين فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بالأميرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الأميرية،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل شاب بطعنة سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم.