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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شاب قتل جاره بطعنة سكين بالأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على شاب قتل جاره بطعنة سكين فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بالأميرية. 
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الأميرية،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل شاب بطعنة سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم.

أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب بسبب خلافات الجيرة
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