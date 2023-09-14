وزير التموين يعلن عودة عمل موقع دعم مصر للعمل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عودة العمل لجميع الخدمات التمونيية المقدمة علي موقع موقع دعم مصر بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف والفاقد

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.