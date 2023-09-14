البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن خلص إلى أن التضخم سيكون أعلى مما كان متوقعا.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي أن مجلس إدارة البنك قرر في اجتماعه، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار البيان إلى أن "التضخم يواصل الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا".

ويرفع هذا سعر الفائدة القياسي على الودائع لدى البنك، والذي يدفع للبنوك التجارية عندما تودع أموالا لدى البنك المركزي لليلة واحدة، إلى 4% من 3.75%، وهو مستوى قياسي مرتفع.

وارتفع سعر إعادة التمويل الرئيسي لبنك الموازنة الأوروبي، والذي يوفر الجزء الأكبر من السيولة للنظام المصرفي، من 4.25% إلى 4.5%، وهو مستوى قياسي مشترك.

وارتفعت تسهيلات الإقراض الهامشية، التي يتم تحصيلها عندما تقترض البنوك من البنك المركزي الأوروبي، إلى 4.75%.