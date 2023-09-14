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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: 480 فرعا لمعرض "أهلا مدارس" على مستوى الجمهورية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إقامة 480 معرض “أهلا مدارس” على مستوى محافظات الجمهورية منهم 58 معرضا رئيسيا.
وأضاف مدبولي: “معرض أهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يتضمن اكثر من 170 عارض، كل عام مستوى جودة منتجات المعرض  يزداد،  وتخفيضات معرض أهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر تترواح من 20 إلى 50 %”.
جاء ذلك على هامش افتتاح رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

أرض المعارض أهلا مدارس الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التموين والتجارة الداخلية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدكتــور على المصيلحى الدكتور مصطفى مدبولي
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