الأمن يكشف حقيقة مهاجمة مجهولين إحدى القرى السياحية بالعين السخنة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 مشرفين أمن بالقرية)، طرف ثانى: (مالك إحدى الشاليهات بذات القرية، 3 عاملين مصابين بكدمات وجروح متفرقة) وذلك بسبب مخالفة الطرف الثانى التعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهى بالقرية فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض وحدوث تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.