لجنة المشروعات الخضراء الذكية تواصل نشاطها في محافظة دمياط

واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، جلساتها لتقييم المشروعات المقدمة بالمرحلة الثانية عن الفئات الستة " المشروعات الكبيرة ، المشروعات المتوسطة ، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجارى.

فى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة ، حيث تم اليوم تقييم المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كما تم إجراء مقابلات مع المتقدمين عن المشروعات لمناقشة محاور كل مشروع ودراسة تقييمه وفقًا للمعايير المحددة بالمبادرة للخروج بمشروعات خضراء ذكية ، تساهم فى الحفاظ على البيئة و تواكب المتطلبات التكنولوجية.

تضم لجنة التقييم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و البيئة و المجلس القومى للمرأة .

وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى ، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيل مشرف بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.

وتابعت " الدكتورة منال عوض " الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل ، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.